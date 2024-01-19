Долгодворов Михей Алтюфьевич (Амплеевич)
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти21.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
22.09.1915
Вилейка, Вилейский район, Минская область
огнестрельная рана в левое колень https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1174631/
Ранение
03.05.1917
Рана правого глаза
Бракосочетание
06.11.1917
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
№ 30 6 ноября Крн дер. Ваешты Михей Алексиев ДОЛГОДВОРОВ православнаго вероисповедания первым браком 21 года Крнская девица села Сарсов Александра Михаилова КОВИНОВА православнаго вероисповедания перв... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1932
Дочь: Филиппова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Волегова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1941
Сын: Долгодворов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгодворов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна
Смерть
21.04.1943