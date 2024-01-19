Долгодворов Михей Алтюфьевич (Амплеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгодворов Михей Алтюфьевич (Амплеевич)

Место рождения

Воешта, Сарсинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

21.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Воешта, Сарсинская волость, Бирский уезд
Ранение
22.09.1915
Вилейка, Вилейский район, Минская область
огнестрельная рана в левое колень https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1174631/
Ранение
03.05.1917
Рана правого глаза
Бракосочетание
06.11.1917

Жена: Долгодворова Александра Михайловна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
№ 30 6 ноября Крн дер. Ваешты Михей Алексиев ДОЛГОДВОРОВ православнаго вероисповедания первым браком 21 года Крнская девица села Сарсов Александра Михаилова КОВИНОВА православнаго вероисповедания перв... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1932

Дочь: Филиппова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна

Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Волегова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна

Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.04.1941

Сын: Долгодворов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна

Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгодворов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Долгодворова Александра Михайловна

Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
21.04.1943
Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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