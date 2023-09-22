Каганова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти13.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1930
Дочь: Каганова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Каганова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Каганова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1982