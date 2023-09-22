Каганова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

13.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1930

Дочь: Каганова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Каганова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Каганова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Каганов Петр Иванович

Отец ребёнка: Каганов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганов Иван Петрович

Смерть
13.08.1982
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