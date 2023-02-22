Бусырева (Уварова) Федосья Лазарева
Место рожденияд.Берёзовая с.Бобылёвское, Тюменская обл.
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Уваров Лазарь
Мать: не указана
д.Берёзовая с.Бобылёвское, Тюменская обл.
Бракосочетание
04.02.1759
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Валова Пелагея Елисеевна
Отец ребёнка: Бусырев Елисей Яковлев
Смерть
Неизвестно