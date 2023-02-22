Бусырева (Уварова) Федосья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусырева (Уварова) Федосья Лазарева

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Место рождения

д.Берёзовая с.Бобылёвское, Тюменская обл.

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Уваров Лазарь

Мать: не указана

д.Берёзовая с.Бобылёвское, Тюменская обл.
Бракосочетание
04.02.1759

Муж: Бусырев Елисей Яковлев

Бобылево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Валова Пелагея Елисеевна

Отец ребёнка: Бусырев Елисей Яковлев

Бобылево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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