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Александра Косьмина

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Косьма Иванов

Мать: Матрена Киприанова

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Упоминание
1865
Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Исповедальные росписи 1865 г. Приход Спас-Сендега. Крестьяне д. Жуково
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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