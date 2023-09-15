Александра Косьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Косьма Иванов
Мать: Матрена Киприанова
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Упоминание
1865
Исповедальные росписи 1865 г. Приход Спас-Сендега. Крестьяне д. Жуково
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Гаврилов
Смерть
Неизвестно