(Павлюченкова) Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлюченкова) Марина Иванова

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

25.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1919

Отец: Павлюченков Иван Данилов

Мать: Павлюченкова Акулина Петрова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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