Чванова (Михачева) Пераскева Васильева Между 1829 и 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чванова (Михачева) Пераскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1834

Дата смерти

22.03.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фильчина (Чванова) Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Бракосочетание
До 1857

Муж: Чванов Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Солтунова (Чванова) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чванова Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1864

Дочь: Чванова Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
06.02.1865 ст.

Дочь: Чванова Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1866

Сын: Чванов Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1871

Дочь: Манкина (Чванова) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.03.1899 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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