Чванова (Михачева) Пераскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1834
Дата смерти22.03.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фильчина (Чванова) Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Бракосочетание
До 1857
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Солтунова (Чванова) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чванова Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1864
Дочь: Чванова Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1865 ст.
Дочь: Чванова Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1866
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1871
Дочь: Манкина (Чванова) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Чванов Тимофей Иванов
Смерть
22.03.1899 ст.