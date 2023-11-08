Ворошилов Олег Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилов Олег Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1976

Отец: не указан

Мать: Ворошилова Галина Михайловна

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