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Дорофей Ермолаев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталия Дорофеева

Мать ребёнка: Пелагия Кириллова

Рождение ребёнка
08.10.1794

Дочь: Пелагия Дорофеева

Мать ребёнка: Пелагия Кириллова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1799

Дочь: Дария Дорофеева

Мать ребёнка: Пелагия Кириллова

Рождение ребёнка
13.01.1808

Дочь: Татьяна Дорофеева

Мать ребёнка: Пелагия Кириллова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1808

Сын: Павел Дорофеев

Мать ребёнка: Пелагия Кириллова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Кириллова

Смерть
1801
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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