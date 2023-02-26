Дорофей Ермолаев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталия Дорофеева
Мать ребёнка: Пелагия Кириллова
Рождение ребёнка
08.10.1794
Дочь: Пелагия Дорофеева
Мать ребёнка: Пелагия Кириллова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1799
Дочь: Дария Дорофеева
Мать ребёнка: Пелагия Кириллова
Рождение ребёнка
13.01.1808
Дочь: Татьяна Дорофеева
Мать ребёнка: Пелагия Кириллова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1808
Сын: Павел Дорофеев
Мать ребёнка: Пелагия Кириллова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Кириллова
Смерть
1801
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.