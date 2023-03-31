Медведева (Тверитина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Тверитина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1930

Отец: Тверитин Тимофей

Мать: Тверитина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Юрий

Отец ребёнка: Медведев Михаил

Смерть
Неизвестно
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