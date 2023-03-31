Медведева (Тверитина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1930
Отец: Тверитин Тимофей
Мать: Тверитина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Юрий
Отец ребёнка: Медведев Михаил
Смерть
Неизвестно