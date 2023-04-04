Кривцова Варвара Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривцова Варвара Афанасиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Архипова Зоя Аверьяновна

Отец ребёнка: Кривцов Аверкий Стефанович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
28.04.1910

Дочь: Елена (Аверьяновна)

Отец ребёнка: Кривцов Аверкий Стефанович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
26.09.1916

Дочь: Дуплищева Вера Аверьяновна

Отец ребёнка: Кривцов Аверкий Стефанович

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
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