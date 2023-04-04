Кривцова Варвара Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Архипова Зоя Аверьяновна
Отец ребёнка: Кривцов Аверкий Стефанович
Рождение ребёнка
28.04.1910
Дочь: Елена (Аверьяновна)
Отец ребёнка: Кривцов Аверкий Стефанович
Рождение ребёнка
26.09.1916
Дочь: Дуплищева Вера Аверьяновна
Отец ребёнка: Кривцов Аверкий Стефанович
Смерть
Неизвестно