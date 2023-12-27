(Глебова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глебова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Глебов Никифор Федоров

Отец ребёнка: Глебов Федор Ильин

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1850

Сын: Глебов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Глебов Федор Ильин

Садовая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Федор Ильин

Смерть
Неизвестно
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