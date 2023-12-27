(Глебова) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Глебов Федор Ильин
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Глебов Федор Ильин
Садовая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глебов Федор Ильин
Смерть
Неизвестно