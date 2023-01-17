Деркачёв Тимофей (Иоакимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркачёв Тимофей (Иоакимович)

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

02.05.1803

Дата смерти

24.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1803

Отец: Деркачёв Аким Иванович

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
03.05.1803
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:подданный черкас Василий Сергеев Мыльченков и Агафья Якимова Кравцова
Рождение ребёнка
22.09.1823

Сын: Деркачёв Феофан Тимофеевич

Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.?.1826

Сын: Деркачёв Уар

Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.07.1829

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.09.1835

Сын: Деркачёв Феодор Тимофеевич

Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Деркачёв Герман Тимофеевич

Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деркачева Наталья Дмитриевна

Смерть
24.08.1881
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: от кашля
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