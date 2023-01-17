Деркачёв Тимофей (Иоакимович)
Место рождения
Дата рождения02.05.1803
Дата смерти24.08.1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1803
Отец: Деркачёв Аким Иванович
Мать: не указана
Крещение
03.05.1803
Godparents:подданный черкас Василий Сергеев Мыльченков и Агафья Якимова Кравцова
Рождение ребёнка
22.09.1823
Сын: Деркачёв Феофан Тимофеевич
Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.?.1826
Сын: Деркачёв Уар
Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.07.1829
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.09.1835
Сын: Деркачёв Феодор Тимофеевич
Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Деркачёв Герман Тимофеевич
Мать ребёнка: Деркачева Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1881
Причина смерти: от кашля