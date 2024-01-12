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Тарасов Тихон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

09.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1936

Дочь: Кулаковская Раиса Тихоновна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

Темижбекская, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.07.1938

Дочь: Лыскова Любовь Тихоновна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

Темижбекская, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1943

Дочь: Салова Таиса Тихоновна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

Темижбекская, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Бережная Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Мария Егоровна

Смерть
09.10.1955
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