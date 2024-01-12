Тарасов Тихон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти09.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1936
Дочь: Кулаковская Раиса Тихоновна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
04.07.1938
Дочь: Лыскова Любовь Тихоновна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
28.05.1943
Дочь: Салова Таиса Тихоновна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Бережная Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна
Новомихайловское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Мария Егоровна
Смерть
09.10.1955