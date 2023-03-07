Слепнёв Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепнёв Владимир Васильевич

Слепнёв Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

30.06.1918

Дата смерти

09.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1918

Отец: Слепнёв Василий Николаевич

Мать: Слепнёва Дарья Алексеевна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей №-43м МК 56-13-46 стр.20-21
Крещение
01.07.1918
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Слепнёв Василий Васильевич - крестьянин из д.Ключёвка (родной брат) Крестная мать: Слепнёва Александра Николаевна - крестьянская жена из д.Ключёвка
Смерть
09.01.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close