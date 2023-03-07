Слепнёв Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1918
Дата смерти09.01.1992
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1918
Ильинская церковь села Княжей №-43м МК 56-13-46 стр.20-21
Крещение
01.07.1918
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Слепнёв Василий Васильевич - крестьянин из д.Ключёвка (родной брат) Крестная мать: Слепнёва Александра Николаевна - крестьянская жена из д.Ключёвка
Смерть
09.01.1992