Котегов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котегов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котегов Владислав Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
Неизвестно