Котегов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотегов Сергей Николаевич

Котегов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котегов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котегов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котегов Владислав Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close