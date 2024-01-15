Кузнецова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.04.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Ивановна Ковалева
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Сын: Кузнецов Федот Афанасьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно