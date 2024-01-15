Кузнецова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.04.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Ивановна Ковалева
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Сын: Кузнецов Федот Афанасьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Афанасий Алексеевич

Спасское, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Афанасий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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