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Место рождения

Не указано

Дата рождения

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Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Рождение
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Присевко ?

Мать ребёнка: Присевко (Кошкина) Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
22.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Присевко (Кошкина) Клавдия Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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