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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Присевко ?
Мать ребёнка: Присевко (Кошкина) Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
22.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Присевко (Кошкина) Клавдия Константиновна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно