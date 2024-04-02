Ермаков Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.2009
Дочь: Ермакова Алина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2016
Дочь: Ермакова Аделина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности