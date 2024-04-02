Ермаков Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.2009

Дочь: Ермакова Алина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.2016

Дочь: Ермакова Аделина Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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