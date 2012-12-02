Варварич Никита Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварич Никита Станиславович

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Место рождения

Унгурь, Окницкий район

Дата рождения

02.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

В
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2012

Отец: Варварич Станислав Васильевич

Мать: Варварич Ирина Александровна

Унгурь, Окницкий район
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