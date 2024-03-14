Гапшин Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1936
Дата смерти07.06.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1936
Отец: Гапшин Дмитрий Петрович
Надгробный памятник
Рождение ребёнка
26.11.1960
Сын: Гапшин Александр Викторович
Мать ребёнка: Гапшина Лидия Кузьминична
26.10 - по Хохловой
Рождение ребёнка
10.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапшина Лидия Кузьминична
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1983
Надгробный памятник
Похороны
Около 09.06.1983
Кладбище: васильевское