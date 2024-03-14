Гапшин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшин Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1936

Дата смерти

07.06.1983

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1936

Отец: Гапшин Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Надгробный памятник
Рождение ребёнка
26.11.1960

Сын: Гапшин Александр Викторович

Мать ребёнка: Гапшина Лидия Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
26.10 - по Хохловой
Рождение ребёнка
10.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Лидия Кузьминична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапшина Лидия Кузьминична

Смерть
07.06.1983
Надгробный памятник
Похороны
Около 09.06.1983
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское
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