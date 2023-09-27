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Забелло Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1909

Дата смерти

19.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909

Отец: Забелло Сергей Иванович

Мать: Забелло Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Около 1931

Жена: Забелло Вера Константиновна

Развод
Около 1936

Жена: Забелло Вера Константиновна

Бракосочетание
Около 1936

Жена: Забелло Нина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.10.1937

Сын: Забелло Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Забелло Нина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.03.1938
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