Забелло Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1909
Дата смерти19.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909
Отец: Забелло Сергей Иванович
Бракосочетание
Около 1931
Развод
Около 1936
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
31.10.1937
Сын: Забелло Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Забелло Нина Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1938