Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

1991 г.р.
2007 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Алина

Мать ребёнка: Рамзия

Рождение ребёнка
2007

Сын: Ян

Мать ребёнка: Рамзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рамзия

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