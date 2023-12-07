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Игорь
Игорь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Рамзия
1972 г.р.
Дети
Алина
1991 г.р.
Ян
2007 г.р.
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1991
Дочь:
Алина
Мать ребёнка:
Рамзия
Рождение ребёнка
2007
Сын:
Ян
Мать ребёнка:
Рамзия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Рамзия
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