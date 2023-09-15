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Kruusi Ado

Место рождения

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

18.12.1812

Дата смерти

30.04.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
11.12.1838

Жена: Kruusi Mudda Jürna Pedo Andruse Marre

Spouse: Mudda Jürna Pedo Andruse Marre Kruusi (born Kivi)
Рождение ребёнка
20.06.1840

Дочь: Takis Ingel

Мать ребёнка: Kruusi Mudda Jürna Pedo Andruse Marre

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
30.04.1869
Кюлама, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
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