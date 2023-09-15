Kruusi Ado
Место рождения
Дата рождения18.12.1812
Дата смерти30.04.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.1838
Spouse: Mudda Jürna Pedo Andruse Marre Kruusi (born Kivi)
Рождение ребёнка
20.06.1840
Дочь: Takis Ingel
Мать ребёнка: Kruusi Mudda Jürna Pedo Andruse Marre
Смерть
30.04.1869
Кюлама, Hiiumaa vald, Hiiu maakond