Михаил Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Фокин

Мать: Матрона Иванова

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