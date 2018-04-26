(Алякринская) Мария Александровна
Место рожденияСело Старой тумбы
Дата рождения26.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1898
Село Старой тумбы
Крещение
05.05.1898
Село Старой Тумбы
Восприемники: священник с.Старой Тумбы Николай Евграфов Крылаев и Самарской губернии Ставропольского уезда с. Ярзаево священника Матвея Николаева Николаева жена Зинаида Матвеева
Смерть
Неизвестно