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(Алякринская) Мария Александровна

Место рождения

Село Старой тумбы

Дата рождения

26.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1898

Отец: Алякринский Александр Николаевич

Мать: Алякринская Валентина Михайловна

Село Старой тумбы
Крещение
05.05.1898
Село Старой Тумбы
Восприемники: священник с.Старой Тумбы Николай Евграфов Крылаев и Самарской губернии Ставропольского уезда с. Ярзаево священника Матвея Николаева Николаева жена Зинаида Матвеева
Смерть
Неизвестно
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