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Пронин Иван Прокофьевич
Пронин Иван Прокофьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
1829
Пол
Мужской
Отец
Пронин Прокофий Елисеевич
1758 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Пронин Прокофий Елисеевич
Мать: не указана
Смерть
1829
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