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Лемпинен (Халцонен) Мария Ивановна

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1866

Отец: Халцонен Иван Генрихович

Мать: Халцонен (Мялекяйнен) Анна Захаровна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
10.06.1888

Муж: Лемпинен Иван

Рождение ребёнка
09.05.1890

Дочь: (Лемпинен) Анна-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лемпинен Иван

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Васильева (Лемпинен) София Ивановна

Отец ребёнка: Лемпинен Иван

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Лемпинен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Лемпинен Иван

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1904

Дочь: (Лемпинен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лемпинен Иван

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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