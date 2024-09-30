Лемпинен (Халцонен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1866
Бракосочетание
10.06.1888
Муж: Лемпинен Иван
Рождение ребёнка
09.05.1890
Дочь: (Лемпинен) Анна-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лемпинен Иван
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Васильева (Лемпинен) София Ивановна
Отец ребёнка: Лемпинен Иван
Рождение ребёнка
09.07.1894
Отец ребёнка: Лемпинен Иван
Рождение ребёнка
23.06.1904
Дочь: (Лемпинен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лемпинен Иван
Смерть
Неизвестно