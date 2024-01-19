Кошин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1889 ст.
Жена: Кошина Федосья Миновна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.
Дочь: Кошина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Сын: Кошин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Рождение ребёнка
18.05.1902 ст.
Сын: Кошин Пётр Ефимович
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна
Смерть
Неизвестно