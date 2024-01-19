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Кошин Ефим Иванович

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.04.1889 ст.

Жена: Кошина Федосья Миновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1890 ст.

Дочь: Кошина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Сын: Кошин Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Сын: Кошин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1902 ст.

Сын: Кошин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1904 ст.

Сын: Кошин Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.

Сын: Кошин Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1912 ст.

Сын: Кошин Максим Ефимович

Мать ребёнка: Кошина Федосья Миновна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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