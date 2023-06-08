Царев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царев Сергей

Мать ребёнка: Царева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна

Мать ребёнка: Царева Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царева Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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