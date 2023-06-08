Царев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царев Сергей
Мать ребёнка: Царева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна
Мать ребёнка: Царева Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно