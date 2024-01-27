1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Косарев Давыд Кузьмич

Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович

Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
16.11.1886

Дочь: Rachel

Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович

Blagodarnoe, Kars region, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь Кузьминична

Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Кузьминична

Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович

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