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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович
Карсская область, Россия
Рождение ребёнка
16.11.1886
Дочь: Rachel
Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович
Blagodarnoe, Kars region, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь Кузьминична
Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Кузьминична
Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Косырев Кузьма Семенович