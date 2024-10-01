Андреев Константин Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1882 ст.
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1882 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Андреев Григорий Константинович
Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Андреева) Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Андреева) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
1915
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Андреева) Нина Константиновна
Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Около 1933