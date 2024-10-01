Андреев Константин Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Константин Арсеньевич

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1882 ст.

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

1906 г.р.
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1911 г.р.
1913 г.р.
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Место
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Рождение
19.05.1882 ст.

Отец: Андреев Сураев Арсений Аверьянович

Мать: Андреева (Крайнова) Меланья Никифоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев 1 Константинович

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Андреев Григорий Константинович

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Андреева) Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Андреева) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Новониколаевка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Андреева) Нина Константиновна

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Звягинцева) Прасковья Иосифовна

Смерть
Около 1933

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