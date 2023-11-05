Шуматбаев Султанбек Шуматбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуматбаев Шуматбай Караевич
Мать: Шуматбаева Камбика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно