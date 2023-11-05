Шуматбаев Султанбек Шуматбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуматбаев Султанбек Шуматбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуматбаев Шуматбай Караевич

Мать: Шуматбаева Камбика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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