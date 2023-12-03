Клетушкин Петр
Место рожденияОренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клетушкин Степан
Мать: Клетушкина Хавронья
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Смерть
Неизвестно
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район