Клетушкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клетушкин Петр

Место рождения

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клетушкин Степан

Мать: Клетушкина Хавронья

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Смерть
Неизвестно
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
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