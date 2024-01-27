Лоскутова Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Степанович Stephan
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Причина смерти: Умерла весной 2000