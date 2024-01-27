Лоскутова Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.
Около 1893 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Степанович Stephan

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Степанович Stephan

Смерть
2000
Причина смерти: Умерла весной 2000
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