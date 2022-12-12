Кругова (Паршина) Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946
Бракосочетание
Между 1962 и 1966
Рождение ребёнка
17.04.1966
Дочь: Максименко Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Кругов Анатолий Михайлович
Место жительства
С 1966
Рождение ребёнка
28.12.1972
Дочь: Мартынова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кругов Анатолий Михайлович