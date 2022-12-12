Кругова (Паршина) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругова (Паршина) Галина Андреевна

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Место рождения

Проминь

Дата рождения

16.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1946
Бракосочетание
Между 1962 и 1966

Муж: Кругов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1966

Дочь: Максименко Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Кругов Анатолий Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1966
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.12.1972

Дочь: Мартынова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кругов Анатолий Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
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