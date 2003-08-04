Лаврентьева (Петрова) Галина
Место рождения
Дата рождения20.04.1913
Дата смерти04.08.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Лаврентьев Николай
Отец ребёнка: Лаврентьев Антон
С 1931
Рождение ребёнка
Около ?.04.1939
Сын: Лаврентьев Юрий Антонович
Отец ребёнка: Лаврентьев Антон
Рождение ребёнка
07.01.1942
Дочь: Доровских Наталья
Отец ребёнка: Лаврентьев Антон
Хлеборобное, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентьев Антон
Смерть
04.08.2003
Калуга, город Калуга, Калужская область