Лаврентьева (Петрова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева (Петрова) Галина

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Место рождения

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

20.04.1913

Дата смерти

04.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913

Отец: Петров Петр Александрович

Мать: Петрова Надежда николаевна

Аксай, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Лаврентьев Николай

Отец ребёнка: Лаврентьев Антон

С 1931
Рождение ребёнка
Около ?.04.1939

Сын: Лаврентьев Юрий Антонович

Отец ребёнка: Лаврентьев Антон

Рождение ребёнка
07.01.1942

Дочь: Доровских Наталья

Отец ребёнка: Лаврентьев Антон

Хлеборобное, Целинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Антон

Смерть
04.08.2003
Калуга, город Калуга, Калужская область
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