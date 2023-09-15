Карлов Лукьян Егоров
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Карлов Георгий Антонов
Мать: Карлова Устиния Федорова
Бракосочетание
04.?.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1902
Сын: Карлов Яков Лукьянов
Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)
Рождение ребёнка
20.08.1911
Дочь: Наталья Лукьянова
Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)
Рождение ребёнка
03.03.1914
Дочь: Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)
Рождение ребёнка
20.02.1916
Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)
Смерть
Неизвестно