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Карлов Лукьян Егоров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Карлов Георгий Антонов

Мать: Карлова Устиния Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.?.1900

Жена: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.01.1902

Сын: Карлов Яков Лукьянов

Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.08.1911

Дочь: Наталья Лукьянова

Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1914

Дочь: Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1916

Сын: Карлов Тимофей Лукьянов

Мать ребёнка: Карлова Дарья Филиппова (вторая)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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