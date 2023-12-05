Аношина (Мирошниченко) Елена Викторовна
Место рождениябарнаул, Алтайский край Russian Federation
Дата рождения01.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1974
барнаул, Алтайский край Russian Federation
Рождение ребёнка
15.06.1995
Дочь: Прокопьева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Аношин Сергей Юрьевич
юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
01.02.2000
Дочь: Аношина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Аношин Сергей Юрьевич
юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
08.08.2002
Отец ребёнка: Аношин Сергей Юрьевич
юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно