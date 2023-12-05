Аношина (Мирошниченко) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношина (Мирошниченко) Елена Викторовна

Место рождения

барнаул, Алтайский край Russian Federation

Дата рождения

01.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1974

Отец: Мирошниченко Виктор Васильевич

Мать: Мирошниченко Татьяна Григорьевна

барнаул, Алтайский край Russian Federation
Рождение ребёнка
15.06.1995

Дочь: Прокопьева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Аношин Сергей Юрьевич

юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
01.02.2000

Дочь: Аношина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Аношин Сергей Юрьевич

юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
08.08.2002

Сын: Аношин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Аношин Сергей Юрьевич

юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
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