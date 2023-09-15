Титова (Петрова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Петрова) Анна Петровна

Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Титова Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Титова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Титова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1830 ст.

Дочь: Титова Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1833 ст.

Сын: Титов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1835 ст.

Сын: Титов Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1838 ст.

Сын: Титов Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Титов Григорий Титович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Григорий Титович

Смерть
Неизвестно
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