Титова (Петрова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Титова Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Титова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Титова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
18.08.1830 ст.
Дочь: Титова Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
08.07.1833 ст.
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1835 ст.
Сын: Титов Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Рождение ребёнка
01.06.1838 ст.
Отец ребёнка: Титов Григорий Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно