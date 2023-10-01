Шереметьев Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьев Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1944

Дата смерти

10.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1944

Отец: Шереметьев Юрий Васильевич

Мать: Шереметьева Вера Васильевна

Бракосочетание
16.01.1975

Жена: скрыто настройками приватности

УССР, город Донецк, Куйбышевский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
21.09.1976

Дочь: Шереметьева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
10.09.1986
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