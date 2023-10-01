Шереметьев Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1944
Дата смерти10.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1944
Бракосочетание
16.01.1975
Жена: скрыто настройками приватности
УССР, город Донецк, Куйбышевский отдел ЗАГС
Рождение ребёнка
21.09.1976
Дочь: Шереметьева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
10.09.1986