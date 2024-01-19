Жгун (Скарина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Даниловна
Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Дочь: Жгун Мария Даниловна
Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович
Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.
Дочь: Жгун Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.
Дочь: Жгун Анна Даниловна
Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно