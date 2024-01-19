Жгун (Скарина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун (Скарина) Александра Ивановна

Жгун (Скарина) Александра Ивановна

Место рождения

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1897 ст.

Сын: Жгун Платон Данилович

Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.

Сын: Жгун Никанор Данилович

Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Даниловна

Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Дочь: Жгун Мария Даниловна

Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.

Дочь: Жгун Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1913 ст.

Дочь: Жгун Анна Даниловна

Отец ребёнка: Жгун Даниил Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Даниил Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close