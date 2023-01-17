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Бахаева Мария Константиновна
Бахаева Мария Константиновна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
03.12.1994
Пол
Женский
Отец
Бахаев Константин Алексеевич
1967 г.р.
Мать
Бахаева (Трясцина) Наталья Валерьевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1994
Отец:
Бахаев Константин Алексеевич
Мать:
Бахаева Наталья Валерьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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