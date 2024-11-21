Плотникова Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова Нина

Плотникова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пересунько Александр Иванович

Мать: Пересунько (Полевая) Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.