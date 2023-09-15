Рыбакова (Гультяева) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Гультяева) Пелагея Александровна

Место рождения

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.10.1895 ст.

Дата смерти

13.11.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.07.1913 ст.

Муж: Рыбаков Михаил Лаврентьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1914 ст.

Дочь: Дубинина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Рыбаков Михаил Лаврентьевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
13.11.1950
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
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