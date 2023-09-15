Рыбакова (Гультяева) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения04.10.1895 ст.
Дата смерти13.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1913 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.06.1914 ст.
Дочь: Дубинина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Рыбаков Михаил Лаврентьевич
Смерть
13.11.1950