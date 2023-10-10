Завгороднев (Завгородний) Владимир Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 10.07.1912
Дата смерти12.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 10.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1946
Дочь: Архипенко Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
05.03.1948
Сын: Завгороднев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Моисеенко Нина Владимировна
Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
27.01.1957
Сын: Завгороднев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна
Смерть
12.02.1989