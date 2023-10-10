Завгороднев (Завгородний) Владимир Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгороднев (Завгородний) Владимир Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 10.07.1912

Дата смерти

12.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 10.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1946

Дочь: Архипенко Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
05.03.1948

Сын: Завгороднев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Моисеенко Нина Владимировна

Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
27.01.1957

Сын: Завгороднев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Завгороднева Елизавета Матвеевна

Смерть
12.02.1989
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