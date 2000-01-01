Бухаров Владислав Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухаров Владислав Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959

Отец: Бухаров Георгий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Сын: Бухаров Евгений Владиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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