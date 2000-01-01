Бухаров Владислав Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1959
Отец: Бухаров Георгий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1983
Сын: Бухаров Евгений Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно