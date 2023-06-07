Окушко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Истигечева Анна Фроловна
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1899
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника Фроловна
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Фроловна
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Фроловна
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окушко Константин Фролович
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанникова Александра Фроловна
Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович
Смерть
Неизвестно