Окушко Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окушко Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Истигечева Анна Фроловна

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1899

Сын: Окушко Илларион Фролович

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника Фроловна

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Фроловна

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Фроловна

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окушко Константин Фролович

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанникова Александра Фроловна

Отец ребёнка: Окушко Фрол Иванович

Смерть
Неизвестно
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