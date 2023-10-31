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Хмельницкий Богдан Михайлович
Хмельницкий Богдан Михайлович
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Древо
Место рождения
Киевское воеводство, Королевство Польское, Речь Посполитая
Дата рождения
27.12.1595
Дата смерти
06.08.1657
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
?
Дети
?
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1595
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевское воеводство, Королевство Польское, Речь Посполитая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
06.08.1657
Чигирин
, Черкаська область
Чигиринский полк
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