Хмельницкий Богдан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Богдан Михайлович

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Место рождения

Киевское воеводство, Королевство Польское, Речь Посполитая

Дата рождения

27.12.1595

Дата смерти

06.08.1657

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1595

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевское воеводство, Королевство Польское, Речь Посполитая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
06.08.1657
Чигирин, Черкаська область
Чигиринский полк
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