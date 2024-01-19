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Демин Федор Михайлов

Место рождения

Луговая, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Тугулымский, Свердловская область
53 года в 1834 году Ревизская сказка 1834 года Пермско губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Демин Козьма Федоров

Мать ребёнка: не указана

Луговая, Тугулымский, Свердловская область
9 лет в 1816 году отданы в рекруты 1831 Ревизская сказка 1834 года Пермско губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Демин Капитон Федоров

Мать ребёнка: не указана

Луговая, Тугулымский, Свердловская область
22 1/2 в 1834 году Ревизская сказка 1834 года Пермско губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Демин Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Пилигримова, Тугулымский, Свердловская область
20 лет в 1834 году Ревизская сказка 1834 года Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Смерть
Неизвестно
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