Демин Федор Михайлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
53 года в 1834 году Ревизская сказка 1834 года Пермско губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Демин Козьма Федоров
Мать ребёнка: не указана
9 лет в 1816 году отданы в рекруты 1831 Ревизская сказка 1834 года Пермско губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: не указана
22 1/2 в 1834 году Ревизская сказка 1834 года Пермско губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: не указана
Пилигримова, Тугулымский, Свердловская область
20 лет в 1834 году Ревизская сказка 1834 года Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости деревни Килинской ГАПК Ф.111, оп. 1, д.2718
Смерть
Неизвестно