Воскресенский Алексей Павлович
Место рождениягород Новгород, Россия
Дата рождения19.01.1902
Дата смертиОколо 1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1902
город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воскресенская Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод в Брянской обл.
Смерть
Около 1979
пос. Вышков Брянской области
Похороны
Неизвестно
пос. Вышков (Малый Вышков), Брянская обл.