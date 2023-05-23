Воскресенский Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскресенский Алексей Павлович

Воскресенский Алексей Павлович

Место рождения

город Новгород, Россия

Дата рождения

19.01.1902

Дата смерти

Около 1979

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1902

Отец: Воскресенский Павел Михайлович

Мать: Воскресенская Капитолина Алексеевна

город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воскресенская Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
счетовод в Брянской обл.
Смерть
Около 1979
пос. Вышков Брянской области
Похороны
Неизвестно
пос. Вышков (Малый Вышков), Брянская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close